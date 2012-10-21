مصادر: توقف صادرات نفط العراق من الجنوب بسبب طقس سيء

بغداد 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر بميناء عراقي لتصدير النفط اليوم الأحد إن صادرات الخام من حقول جنوب العراق توقفت بسبب طقس سيء يمنع الناقلات من الوصول إلى الميناء وإن التوقف قد يستمر حتى يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول بالميناء لرويترز "بسبب الطقسي السيء توقفت صادرات النفط بالكامل ... الناقلات عاجزة عن الوصول إلى الميناء بسبب اضطراب البحر ويخشون من وقوع حوادث."