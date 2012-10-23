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وزير النفط: الإنتاج الإيراني حاليا 4 ملايين ب/ي

Tue Oct 23, 2012 6:55am GMT
 
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دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الايراني رستم قاسمي اليوم الثلاثاء إن إنتاج إيران من النفط يبلغ حاليا أربعة ملايين برميل يوميا.

وكان الوزير يتحدث على هامش مؤتمر عن الطاقة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال قاسمي للصحفيين "النفط مسألة تجارية وليست سياسية ... عندما يرتفع سعر النفط يصب هذا في صالح بعض الدول. ونحن لا نريد لسعر النفط أن يرتفع فلابد أن يكون سعرا منطقيا."

ومن المعتقد أن انتاج النفط الإيراني تضرر جراء العقوبات الاقتصادية الغربية. ويزيد الرقم الذي أعطاه قاسمي بشكل واضح عن كثير من التقديرات المستقلة لإنتاج إيران.

وفي وقت سابق من هذا العام قدر صندوق النقد الدولي أن إنتاج إيران في 2012 سيصل في المتوسط إلى 3.6 مليون برميل يوميا انخفاضا من 4.1 مليون برميل يوميا في العام الماضي.

ووفقا لأحدث بيانات قدمتها إيران لأوبك فقد انتجت طهران 3.75 مليون برميل يوميا في أغسطس آب. وتظهر أحدث تقديرات من مصادر ثانوية نشرتها أوبك أن إيران أنتجت 2.75 مليون برميل يوميا فقط في سبتمبر أيلول دون تغيير عن أغسطس. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)

 