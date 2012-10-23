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مسؤولون: استئناف تصدير النفط من جنوب العراق بعد توقف

Tue Oct 23, 2012 6:52am GMT
 
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بغداد 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤولون بقطاع النفط اليوم الثلاثاء إن صادرات الخام من جنوب العراق قد استؤنفت بعد توقف بسبب طقس سيء وإن الناقلات تقوم بالتحميل بشكل عادي.

وقال مسؤول نفطي كبير "استؤنفت صادرات نفط البصرة مساء أمس بعد توقف بسبب الأحوال الجوية."

وقال المسؤولون إن أربع ناقلات تقوم بالتحميل في البصرة اليوم. وكانت صادرات النفط من جنوب العراق 1.656 مليون برميل يوميا قبل توقفها يوم الأحد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 