برنامج الأغذية العالمي أرسل إمدادات لنحو 1.5 مليون سوري في سبتمبر

جنيف 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء إنه أرسل إمدادات لنحو 1.5 مليون شخص في سوريا في سبتمبر أيلول ارتفاعا من 850 ألفا في أغسطس آب وإنه لا يزال يراقب توزيع إمدادات.