Sat 24 Dec 2016 | 19:32 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

خام برنت يهبط أكثر من دولارين

Tue Oct 23, 2012 3:46pm GMT
 
[-] نص [+]

نيويورك 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين اليوم الثلاثاء لتصل إلى متوسطها المتحرك في 100 يوم حيث ضغطت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي واستمرار أزمة ديون أوروبا وضعف توقعات الشركات على أسواق النفط والأسهم.

وهبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 1.75 دولار إلى 107.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1535 بتوقيت جرينتش. وتراجع في وقت سابق بمقدار 2.02 دولار إلى 107.42 دولار وهو متوسطه المتحرك في 100 يوم.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 