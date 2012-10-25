الخام الأمريكي يرتفع دولارا بفعل بيانات اقتصادية مبشرة

لندن 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارا للبرميل اليوم الخميس إذ عوضت بيانات أفضل من المتوقع تشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد يتعافى تأثير المخاوف بشأن نمو الطلب.