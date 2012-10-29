مصادر: عودة صادرات نفط العراق من البصرة إلى 2.66 مليون ب/ي
بغداد 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر ملاحية وبشركة نفط عراقية إن صادرات الخام من مرافئ البصرة بجنوب العراق عادت إلى أكثر من 2.66 مليون برميل يوميا اليوم الاثنين بعدما تسبب طقس سيء في توقف الشحنات أمس الأحد.
وقال مصدر ملاحي لرويترز "الطقس تحسن عند الموانئ مما سمح للسفن ببدء التحميل اليوم الاثنين."
كانت رياح عنيفة تسببت في تراجع الصادرات إلى 792 ألف برميل يوميا بمرافئ التصدير البحرية يوم الأحد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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