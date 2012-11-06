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موظفو مصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا يهددون بالإضراب

Tue Nov 6, 2012 11:57am GMT
 
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طرابلس 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متحدث اليوم الثلاثاء إن موظفي مصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا يعتزمون التوقف عن العمل احتجاجا على ضعف السيطرة الأمنية الحكومية في مدينة الزاوية.

وقال عصام المنتصر إن الموظفين لن يعودوا للعمل إلى أن تقدم الحكومة حماية أمنية ملائمة لمنشآت المصفاة.

وعلى مدى يومين هذا الأسبوع قام قدامى محاربين مصابون يطالبون بتحسين الأداء الحكومي بإغلاق مدخل المصفاة مما أوقف العمل بها وتسبب في نقص البنزين بالعاصمة.

وتبلغ طاقة مصفاة الزاوية التي تبعد نحو 50 كيلومترا غربي طرابلس 120 ألف برميل يوميا وتوفر 40 بالمئة من حاجات غرب ليبيا من المنتجات النفطية حسبما قال المنتصر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 