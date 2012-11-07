إلغاء اضراب للعاملين في مصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا
طرابلس 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم مصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا إن العاملين عدلوا عن إضراب مزمع اليوم الأربعاء مضيفا أن العمليات تسير كالمعتاد.
وقال مؤنس البشتي المتحدث باسم شركة الزاوية لتكرير النفط إن العاملين عادوا للعمل اليوم لكنهم سينظمون مظاهرة صغيرة تطالب بحماية أمنية أفضل للشركة.
وفي وقت سابق من الأسبوع منعت مجموعة من المقاتلين السابقين تطالب بتعويضات حكومية أكبر الموظفين من دخول المصفاة وعطلت عملياتها لمدة يومين. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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