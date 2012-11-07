أو.ام.في: الأمر سيستغرق وقتا لإعادة الإنتاج الليبي لمستوى ما قبل الحرب

فيينا 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال جرهارد رويس الرئيس التنفيذي لشركة أو.ام.في للصحفيين إن إعادة إنتاج شركة الطاقة النمساوية في ليبيا إلى مستويات ما قبل الحرب أو أكثر سيستغرق وقتا ورفض إعطاء جدول زمني محدد.

وأبلغ مؤتمرا بالهاتف اليوم الأربعاء "الوضع الحالي أن الإنتاج مستقر قرب مستوى ما قبل الأزمة وأعتقد أن من المهم المحافظة على هذا المستوى. العودة إلى 100 بالمئة أو أكثر مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة سيستغرق بعض الوقت."