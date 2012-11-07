مؤسسة النفط الليبية تطمح لرفع الإنتاج إلى 1.72 مليون ب/ي
فيينا 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الأربعاء إن المؤسسة تطمح إلى زيادة إنتاج الخام إلى 1.72 مليون برميل يوميا بنهاية مارس آذار من العام القادم لكنه حذر من أن الإضرابات تشكل خطرا مستمرا على القطاع.
وقال نوري بالروين خلال قمة لصناعة النفط والغاز بشمال افريقيا "تعرضنا لبعض التراجعات في الإنتاج. مرحبا بالديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي. شهدنا إضرابات ونتوقع المزيد منها لكنه أمر صحي."
وفاجأت ليبيا عضو منظمة أوبك المحللين بتعزيز الإنتاج بمعدلات أسرع كثيرا من المتوقع بعد حرب العام الماضي ليصل حاليا إلى حوالي 1.6 مليون برميل يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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