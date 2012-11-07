مؤسسة النفط الليبية تطمح لرفع الإنتاج إلى 1.72 مليون ب/ي

فيينا 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الأربعاء إن المؤسسة تطمح إلى زيادة إنتاج الخام إلى 1.72 مليون برميل يوميا بنهاية مارس آذار من العام القادم لكنه حذر من أن الإضرابات تشكل خطرا مستمرا على القطاع.