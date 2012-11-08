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تونس ستصدر سندات اسلامية بقيمة 634 مليون دولار في 2013

Thu Nov 8, 2012 7:46am GMT
 
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تونس 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير المالية التونسي يوم الخميس إن تونس ستصدر سندات اسلامية بقيمة مليار دينار (634 مليون دولار) لاول مرة العام المقبل ضمن خطط لاصلاح القطاع البنكي وتنويع مصادر تمويله. ‭‭ ‬‬وقال سليم بسباس وزير المالية" سيتم توفير مليار دينار من الصكوك الاسلامية ضمن ميزانية العام المقبل لاول مرة." ‭‭ ‬‬وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قال لرويترز الشهر الماضي ان تونس ستصدر صكوكا اسلامية مطلع 2013 دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل. (تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس هاتف21671787538 - تحرير نادية الجويلي)

 