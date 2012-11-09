العراق يتوقع أن تكمل إكسون بيع حصتها في غرب القرنة-1 بنهاية ديسمبر

بغداد 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول عراقي رفيع اليوم الجمعة إن العراق يتوقع أن تكمل إكسون موبيل بيع حصتها في حقل غرب القرنة-1 النفطي بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول وإن الشركة الأمريكية أبلغت بغداد أنها بدأت محادثات مع شركات نفطية.

وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن إكسون أبلغت بغداد أنها بدأت محادثات مع عدة شركات من بينها بي.بي وشل ولوك أويل وسي.إن.بي.سي وإيني وعرضت عليهم حصتها الكاملة في غرب القرنة-1.

وأضاف أن ما يشترطه العراق للموافقة على البيع هو أن يكون لدى المشتري إمكانات مالية وفنية كافية لتطوير الحقل النفطي العملاق.