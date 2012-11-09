أوبك: نمو الطلب العالمي على النفط في 2013 قد يأتي أقل من المتوقع

لندن 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الجمعة إن نمو الطلب العالمي على النفط قد يأتي أقل من التوقعات في العام المقبل وعزت ذلك إلى تعثر الاقتصاد الأوروبي واحتمالات الضعف في اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند.

وخفضت أوبك في تقريرها الشهري توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بمقدار عشرة آلاف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل يوميا. لكنها قالت إنها قد تتبع ذلك بتخفيض أكبر.

وقال التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا "توقعات نمو الطلب على النفط تواجه مخاطر ملحوظة لاسيما في النصف الأول من العام."

وأضاف "جزء كبير من هذه المخاطر لا يرجع إلى (دول) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقط بل إلى الصين والهند أيضا."

وجددت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج النفط العالمي التحذير الذي أطلقته هذا الصيف بأن عدة عوامل من بينها الضعف الاقتصادي قد تخصم 20 بالمئة من تقديرات نمو الطلب العالمي للعام المقبل.