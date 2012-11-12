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إغلاق خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط في اليمن بعد تفجيرات

Mon Nov 12, 2012 7:04am GMT
 
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صنعاء 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء اليمنية ومصادر حكومية إن إمدادات النفط توقفت عبر خط أنابيب التصدير الرئيسي في اليمن بعد تعرضه للتفجير في موضعين مساء أمس الأحد.

وقالت الوكالة الرسمية إن خط الأنابيب تعرض لهجوم في موضعين بمنطقة وادي عبيدة بغرب اليمن.

وأبلغ مصدر بالمنطقة رويترز "مهاجمون مجهولون فجروا خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام إلى ميناء التصدير الرئيسي على البحر الأحمر منتصف ليل الأحد."

كان خط مأرب ينقل نحو 110 آلاف برميل يوميا من خام مأرب الخفيف إلى مرفأ راس عيسى على البحر الأحمر قبل أن يتعرض لسلسلة هجمات في 2011 و2012. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 