وكالة الطاقة: انتعاش إنتاج النفط الإيراني وصادراته

لندن 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الإيراني زاد في أكتوبر تشرين الأول بعد سبعة أشهر من التراجع وإن الصادرات انتعشت بقوة مضيفة أن أحدث جولة عقوبات من الاتحاد الأوروبي ستلحق مزيدا من الضرر بالأوضاع المالية للبلد العضو في منظمة أوبك.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية في سياسات الطاقة إن إنتاج النفط الإيراني ارتفع نحو 70 ألف برميل يوميا إلى 2.7 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول. وقفزت الصادرات الإيرانية إلى 1.3 مليون برميل يوميا من مليون برميل يوميا في الشهرين السابقين.

وقالت الوكالة "يبدو أن الصين وكوريا الجنوبية تحوزان نصيب الأسد من حجم الزيادة في الصادرات الإيرانية."

ويمكن لزيادة الصادرات أن تكون قد درت 900 مليون دولار إضافية على إيران الشهر الماضي حسبما تفيد حسابات لرويترز بناء على سعر بيع نفطها البالغ 100 دولار للبرميل.

وتتعرض الموارد المالية لإيران لضغوط منذ تسببت عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في انخفاض صادراتها النفطية أكثر من النصف مقارنة مع العام الماضي مما قوض ميزانيتها وأدى إلى طفرة في التضخم وانخفاض حاد للعملة.

وتأتي العقوبات في إطار مواجهة بين الغرب وإيران بشأن برنامجها النووي. وتوسع الاتحاد الأوروبي في عقوباته على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين في أكتوبر محاولا حمل إيران على العودة إلى طاولة التفاوض.

وقالت وكالة الطاقة "لكن مع اتجاه معظم الخام الإيراني حاليا إلى آسيا فإن الأثر الرئيسي لإجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة سيكون على الأرجح في القطاع المالي للبلاد."