العراق قد يخفض هدفه لسقف طاقة إنتاج النفط
لندن 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة اليوم الثلاثاء إن العراق قد يعمد في إطار مراجعة إلى خفض هدفه لسقف طاقة إنتاج النفط إلى ما بين تسعة ملايين و9.5 مليون برميل يوميا.
وكان حسين الشهرستاني يتحدث خلال مؤتمر النفط والمال في لندن.
وفي الوقت الحالي يطمح العراق بمساعدة شركات أجنبية إلى زيادة طاقته الإنتاجية لتصبح 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 لكن هذا الهدف يبدو غير واقعي بدرجة كبيرة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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