Sat 24 Dec 2016 | 19:31 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصدر: عودة صادرات نفط جنوب العراق إلى 2.04 مليون ب/ي

Wed Nov 14, 2012 1:16pm GMT
 
[-] نص [+]

بغداد 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدر ملاحي إن صادرات النفط من مرافئ البصرة بجنوب العراق عادت إلى 2.04 مليون برميل يوميا اليوم الأربعاء بعد توقف أعمال التحميل بشكل كامل أمس الثلاثاء بسبب طقس سيء.

وقال المصدر لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "عمليات التحميل في موانئ البصرة توقفت يوم الثلاثاء بسبب رياح شدية. الطقس تحسن والسفن بدأت التحميل اليوم." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 