مصدر: عودة صادرات نفط جنوب العراق إلى 2.04 مليون ب/ي

بغداد 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدر ملاحي إن صادرات النفط من مرافئ البصرة بجنوب العراق عادت إلى 2.04 مليون برميل يوميا اليوم الأربعاء بعد توقف أعمال التحميل بشكل كامل أمس الثلاثاء بسبب طقس سيء.