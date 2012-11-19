النفط الأمريكي يرتفع 2.72% عند التسوية
نيويورك 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.36 دولار أو 2.72% عند التسوية إلى 89.28 دولار للبرميل اليوم الاثنين مدعوما بالتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق في الولايات المتحدة لتجنب أزمة "المنحدر المالي" إلى جانب تصاعد التوتر بالشرق الأوسط.
وسجلت عقود أقرب استحقاق لشهر يناير كانون الثاني 89.80 دولار للبرميل خلال التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 22 اكتوبر تشرين الأول. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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