برنت يرتفع 2.52% عند التسوية

نيويورك 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.75 دولار أو 2.52% عند التسوية إلى 111.70 دولار للبرميل اليوم الاثنين مدعوما بالتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق في الولايات المتحدة لتجنب أزمة "المنحدر المالي" إلى جانب تصاعد التوتر بالشرق الأوسط.