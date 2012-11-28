لوك أويل ستبت في المشاركة في حقل غرب القرنة 1 بالعراق نهاية العام

موسكو 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس لوك أويل ثاني أكبر منتج للخام في روسيا اليوم الأربعاء إن الشركة ستأخذ قرارها بنهاية العام بشأن إن كانت ستحل محل اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 العملاق بالعراق.

وأضاف وحيد علي كبيروف أن إكسون التي قررت الانسحاب من المشروع قدمت للشركة الروسية بيانات بشأن الحقل. وتعمل لوك أويل بالفعل في مكمن غرب القرنة 2.