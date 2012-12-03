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ايني الايطالية تعلن استئناف أنشطة التنقيب في ليبيا

Mon Dec 3, 2012 12:32pm GMT
 
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ميلانو 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة ايني الايطالية للنفط والغاز اليوم الاثنين إنها استأنفت أنشطة التنقيب البري في ليبيا.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم إنها بدأت الحفر في بئر بحوض سرت الواقع على بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي مدينة بنغازي.

وقال البيان "بئر التنقيب هي الأولى ضمن برنامج للحفر البري سيتواصل في 2013 وهي خطوة مهمة لاستئناف كل أنشطة ايني للتنقيب والإنتاج في ليبيا."

كان اقتتال داخلي في 2011 قد عطل أنشطة الشركات بقطاع النفط والغاز في ليبيا.

وايني أكبر شركة نفط أجنبية في ليبيا وقالت إنها أول شركة عالمية تستأنف الإنتاج هناك في سبتمبر أيلول 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 