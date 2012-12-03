برنت يعزز مكاسبه لأكثر من دولار للبرميل
نيويورك 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - عززت العقود الآجلة لمزيج برنت مكاسبها لأكثر من دولار اليوم الإثنين إثر بيانات صينية ايجابية وتراجع الدولار بعدما طلبت اسبانيا مساعدات مالية لانقاذ بنوكها مما عزز اليورو والأسهم الأوروبية.
وارتفع برنت في العقود الآجلة تسليم يناير كانون الثاني دولارا إلى 112.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش بعدما جرى تداوله بين 110.95 و112.33 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.