برنت يعزز مكاسبه لأكثر من دولار للبرميل

نيويورك 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - عززت العقود الآجلة لمزيج برنت مكاسبها لأكثر من دولار اليوم الإثنين إثر بيانات صينية ايجابية وتراجع الدولار بعدما طلبت اسبانيا مساعدات مالية لانقاذ بنوكها مما عزز اليورو والأسهم الأوروبية.