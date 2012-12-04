العراق: صادرات النفط 2.62 مليون ب/ي في نوفمبر

بغداد 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن صادرات البلاد من الخام تراجعت إلى 2.62 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني من 2.622 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط إن العراق شحن 2.194 مليون برميل يوميا من البصرة مركز صناعة الخام بالجنوب و426 ألف برميل يوميا من الحقول الشمالية حول كركوك بما في ذلك عشرة آلاف برميل يوميا بالشاحنات إلى الأردن. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020225783292)