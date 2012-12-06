مصحح-برنت يواصل تراجعه لينخفض اكثر من دولار
(لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى الى الخميس)
نيويورك 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - انخفضت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت أكثر من دولار اليوم الخميس وذلك تحت ضغط من المخاوف بشأن ازمة الديون في منطقة اليورو وصعود الدولار وزيادات كبيرة في مخزونات منتجات التكرير في الولايات المتحدة.
وانخفض برنت في العقود الآجلة لتسليم يناير كانون الثاني دولارا إلى 107.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 1356 بتوقيت جرينتش. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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