مصحح-برنت يواصل تراجعه لينخفض اكثر من دولار

(لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى الى الخميس)

نيويورك 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - انخفضت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت أكثر من دولار اليوم الخميس وذلك تحت ضغط من المخاوف بشأن ازمة الديون في منطقة اليورو وصعود الدولار وزيادات كبيرة في مخزونات منتجات التكرير في الولايات المتحدة.