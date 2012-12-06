الابراهيمي: روسيا وامريكا ستبحثان عن حل "خلاق" بشأن سوريا

دبلن 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال الوسيط الدولي بشأن سوريا الاخضر الابراهيمي اليوم الخميس بعد اجتماع مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرجي لافروف ان روسيا والولايات المتحدة ستبحثان عن حل "خلاق" للازمة السورية.

واضاف الابراهيمي للصحفيين بعد الاجتماع على هامش مؤتمر في دبلن "لم نتخذ اي قرارات مثيرة."