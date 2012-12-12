إيران تفضل خفض سقف إنتاج أوبك إلى 28 مليون ب/ي

فيينا 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت إيران اليوم الأربعاء إنها تفضل خفض المستوى المستهدف لإنتاج نفط أوبك إلى 28 مليون برميل يوميا لكن يرضيها حاليا الإبقاء عليه دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا.