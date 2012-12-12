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إيران تفضل خفض سقف إنتاج أوبك إلى 28 مليون ب/ي

Wed Dec 12, 2012 9:26am GMT
 
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فيينا 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت إيران اليوم الأربعاء إنها تفضل خفض المستوى المستهدف لإنتاج نفط أوبك إلى 28 مليون برميل يوميا لكن يرضيها حاليا الإبقاء عليه دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا.

وأدلى بتلك التصريحات وزير النفط الإيراني رستم قاسمي في مستهل اجتماع أوبك في فيينا.

وقال قاسمي إنه سوف "يصر" على أن تخفض أوبك الإنتاج الحالي ليتماشى مع المستوى المستهدف البالغ 30 مليون برميل يوميا. وقالت المنظمة في تقرير أمس الثلاثاء إنها ضخت حوالي 30.8 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 