مصادر: بي.بي تقترح خفض مستوى الإنتاج المستهدف لحقل الرميلة العراقي

بغداد 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر في وزارة النفط العراقية وقطاع الطاقة إن شركة بي.بي توشك أن تتوصل إلى اتفاق مع العراق لخفض مستوى الإنتاج النهائي المستهدف لحقل الرميلة العملاق إلى ما بين 1.8 مليون برميل يوميا و2.2 مليون.