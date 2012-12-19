شركة استثمار عمانية تتطلع لبيع حصة في وحدة مصرفية

دبي 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) إنها تستطلع فرص بيع حصة في وحدتها المصرفية بنك عمان العربي إلى جانب خططها لإدراج جزء من البنك في بورصة مسقط.

كانت أومينفست قالت في ابريل نيسان إنها تتطلع إلى القيام بطرح عام أولي لنسبة 25 بالمئة من وحدتها المصرفية لكنها لم تبدأ في ذلك حتى الآن. وقالت الشركة في يونيو حزيران إنها أجلت الطرح إلى سبتمبر أيلول لكنه لم يحدث.

وقال بيان للبورصة العمانية "حاليا فإن مجلس إدارة أومينفست يدرس الفرص المتاحة بشأن إمكانية بيع جزء أو أجزاء إضافية عن طريق الاكتتاب الخاص يتزامن مع الطرح العام للأسهم" مضيفا أن إفصاحات أخرى ستصدر عند أخذ قرار في هذا الشأن.

وسيتضمن الطرح العام الأولي بيع 290 مليون سهم تطرح أومينفست 84 بالمئة منها والنسبة الباقية من البنك العربي الأردني الذي يسيطر حاليا على 49 بالمئة من أسهم بنك عمان العربي.

كانت أومينفست قالت في وقت سابق هذا الشهر إن رئيسها التنفيذي شارق أزهر قد استقال هو وعضو بمجلس الإدارة.