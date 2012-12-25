آسياسيل العراقية تسعى لجمع 1.35 مليار دولار من طرح عام أولي

دبي 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الاتصالات العراقية آسياسيل في بيان اليوم الثلاثاء إنها تعتزم جمع 1.35 مليار دولار على الأقل من خلال طرح عام أولي لخمسة وعشرين بالمئة من أسهمها في البورصة المحلية.

وأضافت آسياسيل وهي وحدة لاتصالات قطر (كيوتل) أنها ستبيع 67.503 مليار سهم بسعر 22 دينارا عراقيا (0.02 دولار) على الأقل في الطرح العام الأولي الذي سيبدأ في الثالث من يناير كانون الثاني.

ويتعين على آسياسيل ومنافستيها بالسوق العراقية وهما زين العراق وكورك تليكوم جمع أموال من خلال طروح عامة أولية وفقا لشروط تراخيص التشغيل التي حصلوا عليها بقيمة 1.25 مليار دولار.

وتأخرت الشركات الثلاث عن موعد نهائي في أغسطس آب 2011 لفعل ذلك. وستكون آسياسيل أولى الشركات الثلاث التي تدرج أسهمها في البورصة العراقية.