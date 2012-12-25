مقدمة 1-آسياسيل العراقية تسعى لجمع 1.35 مليار دولار من طرح عام أولي

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دبي 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الاتصالات العراقية آسياسيل في بيان اليوم الثلاثاء إنها تعتزم جمع 1.35 مليار دولار على الأقل من خلال طرح عام أولي لخمسة وعشرين بالمئة من أسهمها في بورصة بغداد فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي للاسهم في البلاد.

وسيختبر الطرح -وهو أول طرح عام أولي لشركة كبيرة بالسوق العراقية منذ الغزو الأمريكي الذى أطاح بالرئيس السابق صدام حسين - ثقة المستثمرين في اقتصاد يصارع للتعافي من سنوات من الحرب و عدم الاستقرار السياسي والعقوبات المالية.

وقالت آسياسيل وهي وحدة لاتصالات قطر (كيوتل) إنها ستبيع 67.503 مليار سهم بسعر 22 دينارا عراقيا (0.02 دولار) على الأقل في الطرح العام الأولي الذي سيبدأ في الثالث من يناير كانون الثاني.

ويتعين على آسياسيل ومنافستيها بالسوق العراقية وهما زين العراق وكورك تليكوم جمع أموال من خلال طروح عامة أولية وفقا لشروط تراخيص التشغيل التي حصلوا عليها بقيمة 1.25 مليار دولار.

وتأخرت الشركات الثلاث عن موعد نهائي في أغسطس آب 2011 لفعل ذلك. وستكون آسياسيل أولى الشركات الثلاث التي تدرج أسهمها في البورصة العراقية.

وقالت آسياسيل -التي تقول إن حصتها من ايرادات سوق الهاتف المحمول 43 بالمئة ولديها 9.9 مليون مشترك- إن المساهمين المؤسسين للشركة سيطرحون حصصهم ضمن الطرح العام الأولي غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة الأم كيوتل ستبيع جزءا من حصتها.

وربما يكون من الصعب على البورصة استيعاب الطرح إذ أن القيمة السوقية للبورصة تزيد قليلا عن أربعة مليارات دولار فحسب ويصل حجم التداولات اليومية فيها نحو 3.3 مليون دولار.