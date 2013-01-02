البورصات ترتفع مع الإتفاق المالي في أمريكا وصعود أسهم العقارات الاماراتية

من راشنا اوبال

دبي 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت بورصة دبي في أول جلسة للتداول في العام الجديد اليوم الأربعاء مدعومة بتعافي أسهم العقارات بينما أغلقت معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة على ارتفاع مع التوصل لحل في الولايات المتحدة لتفادي الهاوية المالية.

وتعافت أسهم القطاع العقاري في دبي من الخسائر التي منيت بها يوم الإثنين بعدما وضع مصرف الامارات المركزي سقفا للإقراض العقاري. وقفز سهم الاتحاد العقارية 8.9 في المئة وسهم أرابتك القابضة للبناء 7.1 في المئة.

وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين في جلف مينا للاستثمارات "هناك معنويات جيدة في السوق.. السعودية كانت مرتفعة أمس الثلاثاء ووردت أنباء طيبة من الولايات المتحدة وهي الأسباب الرئيسية للارتفاع الذي نراه اليوم.

"لا يزال الاهتمام منصبا على قانون التمويل العقاري الذي يحتاج مزيدا من التوضيح من السلطات. ستؤثر التفاصيل على الأسهم في المستقبل لكننا نشهد أداء قويا في الوقت الحاضر."

وبلغت قيم التداول في دبي أعلى مستوياتها منذ الخامس من أبريل نيسان. واخترق مؤشر سوق دبي مستوى المقاومة الفني لذروة صعوده في أكتوبر تشرين الأول ليغلق مرتفعا 2.7 في المئة عند 1667 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ 24 أبريل. ولا يوجد الآن مستوى رئيسي للمقاومة قبل ذروة 2012 عند 1778 نقطة.

وكانت الصورة إيجابية أيضا في سوق أبوظبي حيث ارتفع مؤشرها العام 1.8 في المئة مدعوما بأسهم القطاع العقاري. وصعد سهم صروح العقارية 4.8 في المئة وسهم الدار العقارية 3.9 في المئة. وتجري الشركتان محادثات اندماج منذ أوائل العام الماضي وهناك تكهنات في السوق حول إبرام صفقة قريبا.

وقال شراب "تفاصيل الاندماج ستكون مهمة. والشركة التي سيتضح أنها خرجت بشروط أفضل ستشهد أداء قويا لسهمها في الفترة المقبلة."