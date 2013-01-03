البورصة المصرية ترتفع لأعلى مستوى في 9 أسابيع وصعود أسواق الخليج

من برافين مينون

دبي 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوى لها في تسعة أسابيع اليوم الخميس مع استمرار المستثمرين في المراهنة على نجاح السلطات في إدارة هبوط الجنيه المصري بسلاسة بينما حققت معظم أسواق الأسهم في الخليج مكاسب نظرا للمعنويات العالمية الإيجابية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8 في المئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 30 من أكتوبر تشرين الأول. وارتفع المؤشر في الجلسات الخمس السابقة ويرجع ذلك جزئيا إلى اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق حيث أظهرت بيانات البورصة اليوم إن عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون الأجانب طغت على عمليات بيعهم بما يزيد عن إثنين إلى واحد.

وواصل الجنيه المصري تراجعه اليوم في عطاء جديد للبنك المركزي حيث باع البنك 74.9 مليون دولار للبنوك وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.3860 جنيه. وفقد الجنيه أكثر من ثلاثة في المئة من قيمته هذا الأسبوع.

والعطاءات التي بدأت يوم الأحد جزء من نظام جديد يهدف لإبطاء استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. ويخشى بعض الخبراء الاقتصاديين أن يتسارع هبوط الجنيه ليصل إلى انهيار ليرتفع التضخم مما يفاقم من عدم الاستقرار السياسي.

لكن معظم المستثمرين لا يزالون يعتقدون بإمكانية السيطرة على الهبوط وأن العملة الأرخص قد تشكل عاملا إيجابيا للاقتصاد.

وفي بيان أصدرته اليوم وصفت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني نظام العملة الجديد بأنه خطوة إيجابية بشكل عام.

وقالت "السماح بالهبوط قد يدعم القدرات التنافسية ويشير إلى أن البنك المركزي لن يدافع عن العملة بأي تكلفة."