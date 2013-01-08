ارتفاع أسهم الامارات بدعم اتفاق اندماج وصعود معظم البورصات

من نادية سليم

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - عزز اتفاق اندماج أولي بين أكبر شركتين عقاريتين في أبوظبي اليوم الثلاثاء موجة الصعود في بورصتي الإمارات وسط مراهنات على نتائج أعمال قوية للربع الأخير من العام الماضي وارتفعت أيضا الأسواق الأخرى بالمنطقة.

وقفزت أسهم الدار العقارية 6.4 بالمئة وصروح العقارية 7.2 بالمئة بعدما قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الشركتين توصلتا إلى اتفاق أولي لإقامة كيان موحد بأصول تتجاوز 15 مليار دولار.

وارتفع حجم التداول في أبوظبي إلى 195 مليون سهم وهو أعلى تداول يومي منذ مارس آذار 2012.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ يوليو تموز 2011.

وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين في جلف مينا للاستثمارات "تقرير الاندماج عزز ثقة المستثمرين الأفراد مما جعلهم أكثر جرأة في أسهم أخرى أيضا.

"يكون الناس مراكز توقعا لنمو في 2013 ونتائج قوية للربع الرابع وتوقعا لتوزيعات أرباح قوية."

وسجل مؤشر دبي أعلى مستوى في عشرة أشهر مرتفعا 2.1 بالمئة. وزاد حجم التداول أيضا إلى 346 مليون سهم وهو أقوى مستوى لجلسة واحدة منذ ابريل نيسان من العام الماضي.