مقدمة 1-مصرف الريان القطري يطلب الموافقة على شراء حصة في بنك ليبي

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دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرف الريان أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية اليوم الإثنين إنه سيطلب موافقة المساهمين لشراء حصة استراتيجية في بنك تجاري ليبي من خلال زيادة لرأس المال لكنه لم يذكر اسم البنك المستهدف.

وأضاف البنك في اشعار للبورصة إنه سيطلب موافقة المساهمين على شراء الحصة التي يقوم حاليا بعملية الفحص الفني لها خلال اجتماع في 18 فبراير. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل عن الاستحواذ المزمع.

وقالت مذكرة من كيو.إن.بي للخدمات المالية إن مصرف الريان قد يصدر سندات إسلامية (صكوكا) مستقبلا لتمويل مساعيه للتوسع في المنطقة.

ويجري مصرف الريان محادثات أيضا للاستحواذ على حصة 70 بالمئة في البنك الإسلامي البريطاني من بنك قطر الدولي الإسلامي.

وتتطلع البنوك القطرية التي تمتلك سيولة كبيرة بفضل احتياطيات الغاز الضخمة بالبلاد للتوسع اقليميا في ضوء احتدام المنافسة في السوق المحلية. ووافق بنك قطر الوطني الذي يقود حملة التوسع على شراء الذراع المصرية لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في ديسمبر كانون الأول.

وقال البنك التجاري القطري في وقت سابق من يناير كانون الثاني إنه يجري محادثات لشراء حصة في بنك الترناتيف التركي بنهاية مارس اذار.

وقال مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية إنه حقق أرباحا صافية قدرها 1.52 مليار ريال (417.5 مليون دولار) في 2012 بزيادة 7.9 بالمئة عن 2011. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم.