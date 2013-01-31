البورصة العراقية: تغطية طرح أسهم آسياسيل بنسبة 69.5% حتى الآن
بغداد 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت البورصة العراقية اليوم الخميس إن الطرح العام لعدد 67.5 مليار سهم في آسياسيل للاتصالات اجتذب حتى الآن طلبات اكتتاب لعدد 46.92 مليار سهم أو 69.5 بالمئة من الطرح.
وقالت البورصة في بيان إن هذا العدد كان حتى الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. وتتلقى شركات السمسرة طلبات الاكتتاب في الأسهم حتى 0630 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.
وبدأ الاكتتاب في الثالث من يناير كانون الثاني لبيع 67.5 مليار سهم في آسياسيل بسعر 22 دينارا عراقيا (0.02 دولار) على الأقل للسهم. ومن المقرر أن تدرج الشركة أسهمها في البورصة العراقية يوم الأحد. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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