البنوك تدعم بورصة أبوظبي لتحقق أكبر ارتفاع شهري في 5 سنوات

من ناديا سليم

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - ساعدت نتائج أعمال البنوك مؤشر بورصة أبوظبي على الارتفاع اليوم الخميس ليسجل أكبر مكاسب شهرية له في خمس سنوات في حين سجل مؤشر دبي أعلى مستوياته في 37 شهرا.

وواصلت أسهم البنوك ارتفاعها بعد أن أعلن بنك أبوظبي التجاري قفزة بنسبة 32 بالمئة في أرباحه الصافية في الربع الأخير من العام وعرض توزيعات أرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة عن عام 2012. وارتفع سهم البنك 3.5 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.

ويوم الثلاثاء أعلن بنك أبوظبي الوطني أنه سجل زيادة بنسبة 55 بالمئة في أرباحة في الربع الأخير متجاوزا توقعات المحللين. وتراجع سهم البنك 1.4 بالمئة اليوم الخميس لكنه ارتفع 6.3 بالمئة هذا الشهر.

وقال علي أدو مدير المحفظة في المستثمر الوطني "هذه الأرقام تغير كبير للبنوك الإماراتية.. نقطة تحول."

وأضاف "لاحظنا أنهم أمضوا الأعوام الثلاثة الماضية في تنظيف الميزانية العمومية والتركيز على جودة الأصول. نحن في مرحلة لن تشعر البنوك فيها بالقلق بشأن تحسين جودة الأصول."

وعززت نتائج أعمال البنوك في الربع الأخير من العام دلائل أخرى على أن الأسوأ قد انقضى في مشكلة الديون رغم ان سوق العقارات في أبوظبي مازالت ضعيفة ومازالت دبي تعالج مشكلات مديونية الشركات.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الشهر الماضي إن المخصصات الاستثنائية التي جنبتها البنوك في الإمارات أنخفضت في أكتوبر تشرين الأول الماضي لأول مرة منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008 .