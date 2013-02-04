سهم آسياسيل العراقية يرتفع بقوة في أولى جلسات تداوله

بغداد 4 فبراير شباط (رويترز) - قفزت أسهم آسياسيل العراقية لاتصالات الهاتف المحمول بالحد الأقصى الممسوح به وهو عشرة بالمئة في أولى جلسات تداولها ببورصة بغداد اليوم الاثنين بعد أن جمع مستثمرو الشركة 1.24 مليار دولار في أضخم طرح أسهم على الإطلاق يشهده العراق.

وفي الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بلغ سعر السهم 24.2 دينار في البورصة العراقية. وبلغ حجم التداول على السهم 780 ألف سهم. وبحسب قواعد البورصة يمكن للسهم أن يرتفع أو ينخفض بنسبة عشرة بالمئة كحد أقصى.

كان مستثمرو آسياسيل - المملوكة بنسبة أغلبية لشركة اتصالات قطر (كيوتل) - باعوا في طرح عام أغلق يوم الأحد 67.5 مليار سهم بسعر 22 دينارا عراقيا للسهم ليتخارجوا من ربع رأس المال المساهم به للشركة.