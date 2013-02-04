مقدمة 2-سهم آسياسيل العراقية يرتفع بقوة في أولى جلسات تداوله

(لإضافة زيادة حصة كيوتل في اسياسيل)

من اسيل كامي وماثيو سميث

بغداد/دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - قفزت أسهم آسياسيل العراقية لاتصالات الهاتف المحمول بالحد الأقصى المسموح به وهو عشرة بالمئة في أولى جلسات تداولها في بورصة بغداد اليوم الاثنين بعد أن جمع مستثمرو الشركة 1.24 مليار دولار في أضخم طرح أسهم على الإطلاق يشهده العراق.

وعند الإغلاق بلغ سعر السهم 23.25 دينار عراقي مرتفعا 5.7 بالمئة. وبلغ حجم تداوله 32.88 مليون سهم. وبحسب قواعد البورصة يمكن للسهم أن يرتفع أو ينخفض بنسبة عشرة بالمئة كحد أقصى خلال الجلسة.

كان مستثمرو آسياسيل - المملوكة بنسبة أغلبية لشركة اتصالات قطر (كيوتل) - باعوا في طرح عام أغلق يوم الأحد 67.5 مليار سهم بسعر 22 دينارا عراقيا للسهم ليتخارجوا من ربع رأس المال المساهم به للشركة.

وهذا أول طرح أسهم كبير في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأضخم طرح في الشرق الأوسط منذ 2008.

وقال حسن الدهان رئيس مجلس إدارة شركة بين النهرين للاستثمار ومقرها بغداد "من المستبعد ان يتمتع السهم بسيولة كبيرة لأن مستثمرين اجانب اشتروا حصة كبيرة من الأسهم المبيعة بشكل مباشر ومن المرجح ان يحتفظوا بالأسهم لفترة طويلة."

وكان ليث سليمان رئيس مجلس محافظي بورصة بغداد قال الأسبوع الماضي إن مستثمرين اجانب اشتروا نحو 70 بالمئة من الاسهم التي طرحت للبيع ومن المتوقع أن تكون كيوتل مشتريا رئيسيا.