صعود بورصتي أبوظبي ودبي وارتفاع أسهم مصر لأعلى مستوى في 3 أسابيع

من نادية سليم

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - تجاهل المستثمرون الإماراتيون نتائج ضعيفة لشركة الدار العقارية لتصعد بورصتا دبي وأبوظبي وسط عمليات شراء دعمتها الثقة في الأسهم المحلية.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.9 بالمئة ليعود للتحرك صوب أعلى مستوى في 37 شهرا سجله يوم الخميس.

وساعد سهم إعمار العقارية على صعود السوق بارتفاعه 1.7 بالمئة في حين زاد سهم أرابتك القابضة للبناء 3.1 بالمئة. وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة قبيل صدور نتائجه اليوم الاثنين.

وقفزت سوق دبي 20 بالمئة في 2012 مع تحسن أسعار العقارات مما عزز الثقة في أسهم القطاع.

وقال عامر خان مدير الصندوق في شعاع لإدارة الأصول "لا ريب أن هناك تدفقا كبيرا للسيولة في العقارات ولاسيما من الأجانب."

لكنه أضاف أن مكاسب السوق بلغت مداها من الناحية الفنية وبعض الأسهم يشهد مغالاة في الشراء.

وفي سوق أبوظبي تراجع سهم الدار العقارية 4.2 بالمئة بعدما جاءت نتائج الشركة للربع الأخير من العام الماضي دون التوقعات رغم زيادة الأرباح الفصلية 9.8 بالمئة عن 2011. ولا يزال سهم الدار مرتفعا 7.8 في المئة في 2013 بعد صعود بلغ 39 في المئة في 2012.