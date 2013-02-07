البورصة المصرية تتعافى بدعم من مستثمرين أجانب واداء متباين لاسواق الخليج

من نادية سليم

دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - ساعدت مشتريات من مستثمرين أجانب البورصة المصرية على التعافي من بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة بفعل هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة بينما أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج متباينة في تعاملات هادئة قبيل نهاية الأسبوع.

ويضغط الوضع السياسي غير المستقر والاقتصاد المتدهور على ثقة المستثمرين المحليين في مصر لكن المستثمرين الأجانب الذين اشتروا أكثر مما باعوا من الاسهم المصرية اثناء الاضطرابات المتواصلة متفائلون بأن الموقف سيتحسن.

وحقق الجنيه المصري مكاسب أمس الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أيام حيث تكافح السلطات لوقف هبوطه وتفادي أزمة في العملة.

وفقد الجنيه نحو ثمانية بالمئة من قيمته منذ أن غير البنك المركزي سياسته المتعلقة بالعملة في ديسمبر كانون الأول لتفادي أزمة حادة في العملة. وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء هبوط احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية واردات البلاد لأقل من ثلاثة أشهر.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 بالمئة موسعا مكاسبه منذ بداية العام الي 4.4 بالمئة. وكان المؤشر قد هبط 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة مما شجع متصيدي الصفقات على العودة إلى السوق.

وارتفع سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال 3.4 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 0.7 بالمئة وسهم المجموعة المالية-هيرميس 2 بالمئة.

ووافق بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في أواخر العام الماضي على بيع حصته وقدرها 77 بالمئة في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الي بنك قطر الوطني. وقال البنك القطري إنه سيعرض شراء باقي الأسهم بالسعر نفسه في الصفقة بمقتضى قواعد السوق المصرية.