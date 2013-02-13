البورصة المصرية تتراجع بعد خفض تصنيف البلاد وصعود أسواق الخليج

من نادية سليم

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - تراجعت البورصة المصرية من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الأربعاء بعدما خفضت وكالة موديز تصنيف البلاد الائتماني مما أذكى مخاوف من تقلص التدفقات الأجنبية بينما واصلت أسواق الأسهم في منطقة الخليج مكاسبها من الصعود الذي تحقق في بداية العام.

وخفضت موديز تصنيف مصر درجة واحدة إلى ‭‭B3‬‬ محذرة من احتمال مزيد من الخفض. وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني إلى التأثير الاقتصادي لاضطرابات مستمرة منذ عامين بعد الإطاحة بحسني مبارك كعامل رئيسي وراء خفض التصنيف. وقالت إن لديها شكوكا في قدرة مصر على ضمان دعم صندوق النقد الدولي.

وتعوق الاضطرابات التي يتمثل جزء كبير منها في النزاع بين المؤيدين والمعارضين للرئيس محمد مرسي جهود الحكومة الرامية لاستقرار الاقتصاد مما يشكل ضغطا على معنويات المستثمرين المحليين.

وقال رضا جمعة مدير المحافظ لدى المشرق "إنه تأثير سلبي على البلاد في الأمد القصير إلى المتوسط على الأقل.

"تتمثل المشكلة عندما تفقد البلاد درجة أو أكثر (من التصنيف) في صعوبة استردادها."

واضاف أن الاقتصاد من المستبعد أن يتحسن مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وسيستمر الموقف الخطير حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل نيسان.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة.