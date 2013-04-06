شركة قطرية مدعومة من الصندوق السيادي تطرح أسهما في مايو

دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) - تطرح شركة استثمار قطرية جديدة بنحو 12 مليار دولار مدعومة من صندوق الثروة السيادي للبلاد أسهما للاكتتاب العام في مايو أيار في إطار خطط لإشراك المواطنين والمؤسسات المحلية في الثروة.

وقال حسين علي العبد الله رئيس مجلس إدارة بورصة قطر في بيان إن رأسمال شركة الدوحة للاستثمار العالمي سيبلغ 45 مليار ريال (12.36 مليار دولار) حجم رأس المال المدفوع 50 بالمئة منها.

كانت قطر كشفت عن خطط إقامة شركة الاستثمار في فبراير شباط وقالت إن قطر القابضة التابعة لصندوقها السيادي ستحول أصولا بثلاثة مليارات دولار إلى الشركة الجديدة في حين سيتم تدبير مبلغ مماثل عن طريق طرح عام أولي في البورصة القطرية.

وتملك قطر القابضة حصصا في شركات عالمية بارزة مثل بورشه الألمانية للسيارات الرياضية وبنك باركليز البريطاني وهي من أنشط المستثمرين في السوق العالمية على مدى السنوات الأخيرة.

وسيقتصر حق الاكتتاب في الطرح العام الأولي على المواطنين والشركات والمؤسسات القطرية. ولن يسمح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم الشركة إلا بعد إدراجها.

ويعتبر الإدراج المحتمل الذي سيكون من أضخم عمليات الطرح العام الأولي في الشرق الأوسط جزءا من استراتيجية أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لتوزيع الثروة محليا.

وأداء بورصة قطر دون بعض البورصات في المنطقة هذا العام مثل دبي والسعودية بسبب بواعث قلق من أن الشركات المدرجة في قطر لا تقطف ثمار النمو الاقتصادي في البلاد. وقد يساعد الإدراج المزمع في تعزيز السيولة واهتمام المستثمرين بالبورصة.

وستبلغ القيمة الاسمية للسهم المدرج عشرة ريالات قطرية (2.75 دولار). وتدرج الأسهم بعد انتهاء فترة الطرح حسبما قال العبد الله في البيان لكنه لم يحدد المدة التي ستستغرقها عملية الطرح.