Sat 24 Dec 2016 | 19:17 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الرئيس التنفيذي: بروة القطري سيجمع 563 مليون دولار من بيع أسهم

Mon Apr 15, 2013 1:11pm GMT
 
[-] نص [+]

الدوحة 15 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك بروة القطري المملوك جزئيا لوحدة تابعة لصندوق الثروة السيادية في قطر إن البنك ينوي جمع 2.05 مليار ريال (563 مليون دولار) عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام وإصدار حقوق.

وقال ستيف تروب في مقابلة إن البنك الإسلامي سيصدر 50 مليون سهم بسعر 21 ريالا للسهم عن طريق طرح عام أولي في بورصة الدوحة.

ويعتزم بروة أيضا القيام بإصدار حقوق للمساهمين القائمين وسيبلغ حجمه 50 مليون سهم بسعر 20 ريالا للسهم.

وستبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات وسيسفر بيع المئة مليون سهم الإضافية عن زيادة رأس المال مليار ريال إلى أربعة مليارات ريال.

(الدولار = 3.6409 ريال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 