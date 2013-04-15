مقدمة 1-الرئيس التنفيذي: بروة القطري سيجمع 563 مليون دولار من بيع أسهم

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من ريجان دوارتي

الدوحة 15 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك بروة القطري المملوك جزئيا لوحدة تابعة لصندوق الثروة السيادية في قطر إن البنك ينوي جمع 2.05 مليار ريال (563 مليون دولار) عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام وإصدار حقوق.

وقال ستيف تروب في مقابلة إن البنك الإسلامي سيصدر 50 مليون سهم بسعر 21 ريالا للسهم عن طريق طرح عام أولي في بورصة الدوحة.

ويعتزم بروة أيضا القيام بإصدار حقوق للمساهمين القائمين وسيبلغ حجمه 50 مليون سهم بسعر 20 ريالا للسهم.

وستبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات وسيسفر بيع المئة مليون سهم الإضافية عن زيادة رأس المال مليار ريال إلى أربعة مليارات ريال.

وجمعت بنوك قطرية منها قطر الوطني وبنك الدوحة رؤوس أموال إضافية في الأشهر الماضية في إطار خطط التوسع الإقليمي واستعدادا لخطط الإنفاق الضخمة على البنية التحتية في الدولة الخليجية التي ستمتد إلى العقد المقبل.

وأتم بروة إصدار حقوق بقيمة 1.7 مليار ريال العام الماضي لتمويل نموه.