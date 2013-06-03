الخليجي التجاري البحريني يقول إنه قد يندمج مع بنك الخير

دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - قال المصرف الخليجي التجاري البحريني اليوم الإثنين إنه يدرس اندماجا محتملا مع بنك الخير ومقره البحرين أيضا وذلك في أحدث تطور بسلسلة صفقات اندماج يشهدها القطاع المصرفي في المملكة.

وقال البنك في إشعار للبورصة إن البنكين الإسلاميين شكلا لجنة تدرس جدوى الاندماج الذي يشترط أن يسبقه فحص فني وموافقة المساهمين والجهة التنظيمية.

ولم يذكر قيمة الكيان الجديد المحتمل أو الفترة التي ستستغرقها الدراسة.