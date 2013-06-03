مؤشر الأسهم التركية يهوي 8% إثر احتجاجات

اسطنبول 3 يونيو حزيران (رويترز) - تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية ثمانية بالمئة عند الفتح اليوم الاثنين وسط قلق المستثمرين بشأن احتجاجات مناهضة للحكومة اتسع نطاقها مطلع الأسبوع لتشمل مدنا رئيسية بأنحاء البلاد.

وارتفع عائد السندات التركية لأجل عشر سنوات إلى 7.12 بالمئة من 6.84 بالمئة يوم الجمعة. ولم يتسن على الفور الحصول على سعر للسندات القياسية نظرا لعزوف المتعاملين عن التسعير على أساس المخاطر الناجمة عن الاحتجاجات.

وفي سوق الصرف تراجعت الليرة التركية إلى 1.90 ليرة للدولار وهو أقل سعر لها منذ يناير كانون الثاني 2012.