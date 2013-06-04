الموافقة على رفع رأسمال بنك الاتحاد الأردني إلى 110 ملايين دينار

عمان 4 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الاتحاد الأردني اليوم الثلاثاء إن هيئة الأوراق المالية وافقت على زيادة رأسمال البنك إلى 110 ملايين دينار (155 مليون دولار).

وأضاف البنك في افصاح بموقع البورصة على الانترنت أن الزيادة ستكون عن طريق توزيع عشرة ملايين سهم مجاني على المساهمين.

ومن بين مساهمي بنك الاتحاد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى جانب مستثمرين أفراد ومحافظ أجنبية.