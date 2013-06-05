مقدمة 1-بنكان قطريان يطلبان رفع سقف ملكية الأجانب لأسهمهما

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من ريجان دوهرتي

الدوحة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت بورصة قطر اليوم الأربعاء إن البنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي طلبا من البورصة زيادة حصة أسهمهما المتاحة للمستثمرين الأجانب إلى 25 بالمئة من القيمة السوقية لها.

وتوقع بيان للبورصة تنفيذ هذه التعديلات خلال ستة إلى تسعة أشهر.

وصدر البيان قبل أن تقرر شركة مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال لمؤشرات الأسواق ما إذا كانت سترفع تصنيف قطر إلى وضع السوق الناشئة من سوق ناشئة جديدة حاليا. ويصدر قرار الشركة في الأسبوع المقبل. ولم تعدل الشركة تصنيف قطر في السابق بسبب القيود التي تفرضها على ملكية الأجانب.

وحاليا لا يجوز أن تزيد ملكية الأجانب في البنكين عن 25 في المئة من أسهمهما المتاحة للتداول وهي نسبة صغيرة من رأس المال الإجمالي.

وقالت البورصة في بيانها إن بنك الدوحة رفع مؤخرا الحد الأقصى لملكية الأجانب إلى 25 في المئة من رسملته السوقية وتوقع البيان أن تحذو شركات قطرية أخرى حذو البنك التجاري وقطر الإسلامي.

ونقل بيان البورصة عن وزير الاقتصاد يوسف كمال قوله إن شركات أخرى أعربت عن رغبتها في رفع الحد الأقصى الحالي على ملكية الأجانب من 25 في المئة من الأسهم المتداولة إلى 25 في المئة من إجمالي رأسمالها.