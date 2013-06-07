سيمكورب تنوي طرح مشروع عماني مشترك للمياه والكهرباء في البورصة هذا العام

سنغافورة 7 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة سيمكورب السنغافورية إنها تعتزم إجراء طرح عام أولي لمشروع مشترك يملك ويدير مشروعا للمياه والكهرباء في سلطنة عمان بقيمة مليار دولار بحلول الربع الأخير من هذا العام.

وقالت متحدثة باسم الشركة "نؤكد أنه سيتم في نهاية المطاف إجراء طرح أولي لشركة سيمكورب صلالة للطاقة والمياه لأن هذا أحد المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المشروع حين فزنا به."

وأضافت "سيتم هذا العام .. في الربع الثالث أو الرابع. لكننا لم نحدد متى على وجه الدقة."

وتمتلك سيمكورب للمرافق وهي وحدة من مجموعة سيمكورب حصة 60 بالمئة في سيمكورب صلالة للطاقة والمياه. وتمتلك مؤسسة عمان للاستثمار 35 بالمئة وإنستراتا كابيتال خمسة بالمئة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف عمان في وقت سابق أن مسؤولين بالشركة بدأوا مناقشات مع الهيئة العامة لسوق المال بشأن الطرح الأولي للأسهم.